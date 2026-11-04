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Sports schedules
By Terrell Boettcher,3 days ago
Thursday, Nov. 5
Hayward Middle School boys basketball at Spooner, 5 p.m.
LCO Middle School boys basketball at Bayfield, 5:45 p.m.
Saturday, Nov. 7
Hayward youth hockey home games: Bantams vs. Rice Lake, 10 a.m.; Squirt B vs. Ashland, 11:30 a.m.; Squirt A vs. Menomonie, 11:15 a.m.
Sunday, Nov. 8
Hayward youth hockey home games: Bantam ‘A’ vs. Stoughton, 10 a.m.; PeeWee ‘A’ 12U vs. Eau Claire Mustangs PeeWee ‘B’, 2:45 p.m.; Namekagon Rush 14U girls hockey vs. TNT at Spooner Civic Center, 10:30 a.m.
Monday, Nov. 9
South Shore at LCO Migiziwag middle school boys basketball, 5:45 p.m.
Tuesday, Nov. 10
Hayward Middle School boys basketball hosts St. Croix Falls: 7th grade game 5 p.m., 8th grade game 6:15 p.m.
LCO Middle School boys basketball at Solon Springs, 5:45 p.m.