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Hockey

Sports schedules

By Terrell Boettcher,

3 days ago

Thursday, Nov. 5

Hayward Middle School boys basketball at Spooner, 5 p.m.

LCO Middle School boys basketball at Bayfield, 5:45 p.m.

Saturday, Nov. 7

Hayward youth hockey home games: Bantams vs. Rice Lake, 10 a.m.; Squirt B vs. Ashland, 11:30 a.m.; Squirt A vs. Menomonie, 11:15 a.m.

Sunday, Nov. 8

Hayward youth hockey home games: Bantam ‘A’ vs. Stoughton, 10 a.m.; PeeWee ‘A’ 12U vs. Eau Claire Mustangs PeeWee ‘B’, 2:45 p.m.; Namekagon Rush 14U girls hockey vs. TNT at Spooner Civic Center, 10:30 a.m.

Monday, Nov. 9

South Shore at LCO Migiziwag middle school boys basketball, 5:45 p.m.

Tuesday, Nov. 10

Hayward Middle School boys basketball hosts St. Croix Falls: 7th grade game 5 p.m., 8th grade game 6:15 p.m.

LCO Middle School boys basketball at Solon Springs, 5:45 p.m.

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