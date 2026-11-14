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Savannah
⚠️ Holiday installs bring street changes & free parking deals
12 days ago
⚠️ Holiday decor installs, street closures & free parking in Savannah
Savannah is getting ready for the 2026 holiday season, and that means some short-term parking and street changes plus fun events and parking deals.
Parking & street impacts
- Nov. 16–20: Spaces 2100–2103 on Congress St. used for staging near City Market/Ellis Square. Cars in marked No Park areas will be towed.
- Nov. 19, 7 a.m.–7 p.m.: Barnard St. closed between Congress St. and Bryan St. for the Ornament Stack at Ellis Square; no parking on nearby Congress St.
- Nov. 23, 8 a.m.–8 p.m.: Holiday Tree install closes Bull St. between Broughton St. and Congress Ln. (garage stays open). Area impacted through January 2027.
- Nov. 23, 9–11 a.m.: Sidewalk at Bull & Bay St. closed for the City Hall wreath.
Holiday events
- Tree Lighting: Fri, Nov. 27, 5–7 p.m., Bull & Broughton
- Holly Days Jingle Block Hop: Sat, Nov. 28, 1–3 p.m., Ellis Square
Free parking in City garages (Bryan, Liberty, Robinson, State, Whitaker, Eastern Wharf):
- All day on Nov. 27, Nov. 28, Dec. 24, Dec. 25, Jan. 1
- Noon–8 p.m. Tuesdays & Wednesdays, Dec. 1–30
Details: visitsavannahga.gov/SavannahHollyDays or opc@savannahga.gov.
More Info: City Prepares for 2026 Holiday Season, Annual 40-F...
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