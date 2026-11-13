undefined
Posts
undefined
Followers
High school basketball: SPC girls
By Mike London,11 days ago
asketball
SPC boys Overall SPC
Robinson 0-0 0-0
West Rowan 0-0 0-0
NW Cabarrus 0-0 0-0
Salisbury 0-0 0-0
South Rowan 0-0 0-0
East Rowan 0-0 0-0
Carson 0-0 0-0
Concord 0-0 0-0
Friday, Nov. 13
Faith Academy at Carson
Monday, Nov. 16
Faith Academy at South Rowan
Tuesday, Nov. 17
South Stanly at East Rowan
A.L. Brown at South Rowan (Bobby Parker Gym dedication)
North Rowan at Carson (girls only)
Wednesday, Nov. 18
West Rowan at Community School of Davidson
Thursday, Nov. 19
Mount Pleasant at NW Cabarrus
Friday, Nov. 20
Robinson at West Cabarrus
A.L. Brown at Carson
North Iredell at East Rowan
Cox Mill at West Rowan
South Rowan at Union Academy
Saturday, Nov. 21
Concord vs. Central Cabarrus