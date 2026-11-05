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Dominique Morisseau on ‘Confederates’ and two Black women on two different plantations
By Vera Emoghene,3 days ago
Dominique Morisseau is a Tony Award-nominated playwright and MacArthur “Genius Grant” recipient whose latest Los Angeles production takes a sharp, funny look at American institutions and Black womanhood. Her play Confederates makes its Southern California premiere at the Fountain Theatre, directed by artistic director Raymond O. Caldwell. It...