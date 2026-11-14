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American Football
LOOK: Tennessee Football’s Official 2026 Depth Chart at Texas A&M
By Ryan Sylvia,2 days ago
Tennessee football is coming up on another crucial road SEC game at Texas A&M. Before the Vols and Aggies meet at Kyle Field, UT released its official depth chart for the game.
Here’s what it looks like.More From RTI: Tennessee Football at Texas A&M: Game Day Availability Report
Offense
Quarterback
- (15) George MacIntyre or (11) Faizon Brandon
- (8) Ryan Staub
Running Back
- (18) DeSean Bishop
- (6) Javin Gordon OR (17) Daune Morris OR (2) Justin Baker
Wide Receiver
- (4) Mike Matthews
- (81) Ian Duarte
Wide Receiver
- (14) Braylon Staley
- (19) Tyreek King
Wide Receiver
- (3) Radarious Jackson OR (1) Travis Smith Jr. OR (5) TK Keys
Tight End
- (7) DaSaahn Brame OR (82) Trent Thomas
- (87) Luca Wolf OR (80) Cole Harrison
Left Tackle
- (70) David Sanders
- (51) Jeremias Heard
- (66) Kamari Blair
Left Guard
- (74) Shamurad Umarov OR (69) Donovan Haslam OR (58) Nic Moore
Center
- (56) Sam Pendleton
- (58) Nic Moore
Right Guard
- (74) Shamurad Umarov OR (69) Donovan Haslam OR (58) Nic Moore
Right Tackle
- (72) Jesse Perry
- (77) Ory Williams
- (79) Gabriel Osenda
Defense
Defensive End
- (33) Jordan Norman OR (9) Mariyon Dye
- (35) Carson Gentle
- (97) Hezekiah Harris
Defensive Tackle
- (2) Xavier Gilliam
- (17) Ethan Utley
- (26) JJ Finch
Defensive Tackle
- (5) Daevin Hobbs OR (19) Nathan Robinson
- (47) Isaiah Campbell
Defensive End
- (33) Jordan Norman OR (9) Mariyon Dye
- (37) Kedric Golston II OR (44) Christian Gass
Weakside Linebacker
- (7) Arion Carter
- (13) Edwin Spillman
- (27) Jadon Perlotte
- (28) Brayden Rouse
Middle Linebacker
- (22) Jeremiah Telander OR (0) Amare Campbell
- (51) TJ White
Cornerback
- (14) Kayin Lee
- (3) Tre Poteat III
Cornerback
- (4) Ty Redmond
- (25) Tim Merritt OR (21) Jamyan Theodore
Nickel Back
- (6) Qua Moss
- (20) Tevis Metcalf
Free Safety
- (10) Dejuan Lane
- (23) Sidney Walton
Strong Safety
- (1) TJ Metcalf
- (42) DJ Burks
Specialists
Place Kicker
- (28) Cooper Ranvier
- (94) Josh Turbyville
Punter
- (98) Jackson Ross
- (99) Logan Foley
Kick-Off Specialist
- (94) Josh Turbyville
Long Snapper
- (48) Bennett Brady
Holder
- (98) Jackson Ross
Kick Return
- (17) Daune Morris OR (6) Qua Moss
Punt Return
- (6) Qua Moss OR (17) Daune Morris