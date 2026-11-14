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Schedule of Upcoming Events for Area Teams
By Jim Green,11 days ago
Saturday, Nov. 14
Wrestling
Northern Nash in Wynne-Butler Duals at North Pitt High School (10 a.m.)
Men’s Basketball
Randolph at North Carolina Wesleyan (2 p.m.)
Women’s Basketball
Regent at North Carolina Wesleyan in Jean Edge Classic (6:15 p.m.)
College Football
Brevard at North Carolina Wesleyan (6 p.m.)
Sunday, Nov. 15
Women’s Basketball
Johnson & Wales at North Carolina Wesleyan in annual Jean Edge Classic (3:15 p.m.)
Monday, Nov. 16
Girls’ Basketball
Rocky Mount Academy at John Paul II Catholic (5 p.m.)Ridgecroft at Faith Christian (6 p.m.)Franklinton Academy at North East Carolina Prep (6:30 p.m.)
Boys’ Basketball
Rocky Mount Academy at John Paul II Catholic (6:30 p.m.)Ridgecroft at Faith Christian (7:30 p.m.)
Tuesday, Nov. 17
Boys’ Basketball
Rocky Mount Prep at Bertie (7:30 p.m.)Parrott Academy at Rocky Mount Academy (7:30 p.m.)
Girls’ Basketball
Rocky Mount Prep at Bertie (6 p.m.)Parrott Academy at Rocky Mount Academy (6:15 p.m.)
Wednesday, Nov. 18
Boys’ Basketball
Northern Nash at Nash Central (7:30 p.m.)
Girls’ Basketball
Northern Nash at Nash Central (6 p.m.)
Wrestling
North East Carolina Prep, Northern Nash in quad meet at Rolesville High School (5 p.m.)
Men’s Basketball
North Carolina Wesleyan at Christopher Newport (7 p.m.)