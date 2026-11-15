\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=3DengR_1H5xpXhC00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=3DengR_1H5xpXhC00" width="1140" height="667" >\u003cfigcaption>North Carolina wide receiver Jordan Shipp (1) watches as Louisville cornerback Jabari Mack (1) celebrates after intercepting North Carolina quarterback Travis Burgess in the final minute of play, securing a 16-14 victory for the Cardinals, on Saturday, November 14, 2026 at Kenan Stadium in Chapel Hill, N.C. Robert Willett/rwillett@newsobserver.com \u003c/figcaption>\u003c/figure>\u003c/div>\u003c/body>