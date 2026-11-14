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Outdoor
Beaverdam Mountain Bike Trails Open at Falls Lake
13 days ago
Beaverdam Mountain Bike Trails at Falls Lake in the Raleigh area offer 14 miles of wooded mountain bike trails with views of Falls Lake, plus a public beach. Riders can choose from five marked routes: Inner Loop (1.1 miles), Outer Loop (2.2 miles), West Loop (2.3 miles), South Loop (7.3 miles), and the Drop Zone (0.9 miles off South Loop). On-site features include a bike repair station, trails for different skill levels, public restrooms, picnic areas, and public beach access.
This content is adapted from materials provided by visitRaleigh
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