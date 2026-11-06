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Homestead Practice Results: NASCAR Trucks (November 5, 2026)
By Shane Walters,7 days ago
NASCAR Truck Series practice results from Homestead-Miami Speedway
NASCAR Truck Series teams are unloaded in Homestead, FL. The 1.5-mile of Homestead-Miami Speedway is set to begin championship weekend with a round of practice.
View Homestead practice results for the NASCAR Truck Series below.
Homestead Menu
Truck: Prac | Qual | Race
O’Reilly: Prac | Qual
Cup: Prac
Homestead-Miami Speedway
Practice Results
November 5, 2026
NASCAR Truck Series
Pos | Driver | Best Time
1) Ty Majeski
32.426
2) Jake Garcia
32.620
3) Nick Sanchez
32.790
4) Connor Mosack
32.906
5) Kaden Honeycutt
32.909
6) Layne Riggs
32.989
7) Matt Crafton
33.067
8) Corey Heim
33.093
9) Ben Rhodes
33.119
10) Cole Butcher
33.294
11) Justin Haley
33.311
12) Andres Perez De Lara
33.362
13) Christian Eckes
33.412
14) Giovanni Ruggiero
33.419
15) Leland Honeyman
33.430
16) Kris Wright
33.510
17) Parker Kligerman
33.516
18) Daniel Hemric
33.580
19) Tyler Ankrum
33.606
20) Mini Tyrrell
33.615
21) Corey LaJoie
33.672
22) Tanner Gray
33.682
23) Brenden Queen
33.702
24) Spencer Davis
33.711
25) Grant Enfinger
33.747
26) Timmy Hill
33.790
27) Chandler Smith
33.790
28) Landen Lewis
33.902
29) Stewart Friesen
34.033
30) Mason Massey
34.033
31) Connor Hall
34.103
32) Tyler Reif
34.103
33) Clayton Green
34.501
34) Frankie Muniz
34.855
35) Spencer Boyd
35.376
Links
Homestead-Miami Speedway | NASCAR
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