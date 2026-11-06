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NASCAR

Homestead Practice Results: NASCAR Trucks (November 5, 2026)

By Shane Walters,

7 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=1w0lEn_1GoJG5XV00

NASCAR Truck Series practice results from Homestead-Miami Speedway

NASCAR Truck Series teams are unloaded in Homestead, FL. The 1.5-mile of Homestead-Miami Speedway is set to begin championship weekend with a round of practice.

View Homestead practice results for the NASCAR Truck Series below.

Homestead Menu
Truck: Prac | Qual | Race
O’Reilly: Prac | Qual
Cup: Prac

Homestead-Miami Speedway
Practice Results
November 5, 2026
NASCAR Truck Series

Pos | Driver | Best Time

1) Ty Majeski
32.426

2) Jake Garcia
32.620

3) Nick Sanchez
32.790

4) Connor Mosack
32.906

5) Kaden Honeycutt
32.909

6) Layne Riggs
32.989

7) Matt Crafton
33.067

8) Corey Heim
33.093

9) Ben Rhodes
33.119

10) Cole Butcher
33.294

11) Justin Haley
33.311

12) Andres Perez De Lara
33.362

13) Christian Eckes
33.412

14) Giovanni Ruggiero
33.419

15) Leland Honeyman
33.430

16) Kris Wright
33.510

17) Parker Kligerman
33.516

18) Daniel Hemric
33.580

19) Tyler Ankrum
33.606

20) Mini Tyrrell
33.615

21) Corey LaJoie
33.672

22) Tanner Gray
33.682

23) Brenden Queen
33.702

24) Spencer Davis
33.711

25) Grant Enfinger
33.747

26) Timmy Hill
33.790

27) Chandler Smith
33.790

28) Landen Lewis
33.902

29) Stewart Friesen
34.033

30) Mason Massey
34.033

31) Connor Hall
34.103

32) Tyler Reif
34.103

33) Clayton Green
34.501

34) Frankie Muniz
34.855

35) Spencer Boyd
35.376

Links

Homestead-Miami Speedway | NASCAR

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