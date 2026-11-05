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NASCAR Qualifying Order: Miami (November 2026)
By Shane Walters,5 days ago
Homestead-Miami Speedway qualifying orders for the NASCAR championship
Homestead-Miami Speedway is set to host the season finale. The qualifying orders are set for the 1.5-mile oval track in Florida.
View the NASCAR qualifying orders for Homestead-Miami below.
NASCAR Cup Series
Qualifying Order
Pos | Driver | Metric Score
1) * Casey Mears
41.900
2) * JJ Yeley(i)
40.700
3) * Corey Heim(i)
39.500
4) * Chad Finchum(i)
37.300
5) Cody Ware
34.200
6) Cole Custer
33.700
7) Riley Herbst
31.100
8) John Hunter Nemechek
30.700
9) Ricky Stenhouse, Jr.
29.400
10) Noah Gragson
27.800
11) Erik Jones
27.200
12) Ty Dillon
25.900
13) AJ Allmendinger
25.300
14) Brad Keselowski
24.600
15) Austin Hill(i)
23.300
16) Connor Zilisch #
22.100
17) Zane Smith
21.400
18) Michael McDowell
17.200
19) Todd Gilliland
17.100
20) Alex Bowman
16.300
21) Ross Chastain
13.100
22) Austin Dillon
12.400
23) Josh Berry
9.100
24) Shane Van Gisbergen
8.600
25) Austin Cindric (C)
28.800
26) Ryan Blaney (C)
26.600
27) Daniel Suarez (C)
24.100
28) Chris Buescher (C)
21.600
29) Ryan Preece (C)
20.300
30) Carson Hocevar (C)
18.000
31) Joey Logano (C)
14.100
32) Chase Briscoe (C)
11.000
33) Tyler Reddick (C)
10.200
34) Bubba Wallace (C)
9.500
35) Christopher Bell (C)
7.600
36) Kyle Larson (C)
6.600
37) Denny Hamlin (C)
5.100
38) Ty Gibbs (C)
4.500
39) Chase Elliott (C)
4.400
40) William Byron (C)
3.400
NASCAR O’Reilly Series
Qualifying Order
Pos | Driver | Metric Score
1) Preston Pardus
41.300
2) Patrick Emerling(i)
37.000
3) Ryan Ellis
36.800
4) Mason Maggio
33.300
5) Garrett Smithley
32.300
6) Dawson Cram
31.000
7) Blaine Perkins
30.600
8) Andrew Patterson
29.800
9) Brad Perez
28.500
10) Joey Gase
28.000
11) Dean Thompson
27.800
12) Will Rodgers
26.900
13) Jeremy Clements
26.600
14) Josh Bilicki
25.800
15) Josh Williams
24.700
16) Kyle Sieg
23.400
17) Lavar Scott
22.500
18) Patrick Staropoli
21.700
19) Brennan Poole
19.700
20) Nick Sanchez(i)
17.000
21) Anthony Alfredo
16.400
22) Jeb Burton
16.000
23) Harrison Burton
15.000
24) Ryan Sieg
12.500
25) William Sawalich
9.800
26) Austin Hill (C)
25.000
27) Jesse Love (C)
21.600
28) Parker Retzlaff (C)
14.100
29) Rajah Caruth (C)
13.900
30) Taylor Gray (C)
10.900
31) Brent Crews # (C)
8.700
32) Sammy Smith (C)
7.000
33) Brandon Jones (C)
5.800
34) Sheldon Creed (C)
5.700
35) Sam Mayer (C)
5.300
36) Corey Day (C)
3.000
37) Carson Kvapil (C)
1.900
38) Justin Allgaier (C)
1.700
NASCAR Truck Series
Qualifying Order
Pos | Driver | Metric Score
1) Matt Crafton
58.700
2) Mason Massey
39.800
3) Connor Hall
35.100
4) Josh Reaume
34.100
5) Justin Haley
30.400
6) Clayton Green
28.400
7) Parker Kligerman
28.400
8) Frankie Muniz
26.500
9) Stewart Friesen
26.400
10) Tyler Reif
26.100
11) Spencer Boyd
25.400
12) Kris Wright
23.400
13) Cole Butcher
23.200
14) Corey LaJoie
20.900
15) Mini Tyrrell
20.300
16) Tanner Gray
18.300
17) Leland Honeyman, Jr.
16.000
18) Brenden Queen
14.400
19) Jake Garcia
13.600
20) Andres Perez De Lara
10.500
21) Spencer Davis
9.900
22) Connor Mosack (C)
25.800
23) Corey Heim (C)
19.200
24) Landen Lewis (C)
16.300
25) Daniel Hemric (C)
14.400
26) Grant Enfinger (C)
11.900
27) Kaden Honeycutt (C)
10.100
28) Tyler Ankrum (C)
10.000
29) Christian Eckes (C)
8.500
30) Giovanni Ruggiero (C)
7.700
31) Nick Sanchez (C)
5.300
32) Ben Rhodes (C)
4.700
33) Ty Majeski (C)
4.000
34) Layne Riggs (C)
2.700
35) Chandler Smith (C)
1.600
Homestead-Miami Speedway | NASCAR
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