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NASCAR

NASCAR Qualifying Order: Miami (November 2026)

By Shane Walters,

5 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=3ceAuG_1GnflS2H00

Homestead-Miami Speedway qualifying orders for the NASCAR championship

Homestead-Miami Speedway is set to host the season finale. The qualifying orders are set for the 1.5-mile oval track in Florida.

View the NASCAR qualifying orders for Homestead-Miami below.

Homestead TV Schedule

NASCAR Cup Series
Qualifying Order

Pos | Driver | Metric Score

1) * Casey Mears
41.900

2) * JJ Yeley(i)
40.700

3) * Corey Heim(i)
39.500

4) * Chad Finchum(i)
37.300

5) Cody Ware
34.200

6) Cole Custer
33.700

7) Riley Herbst
31.100

8) John Hunter Nemechek
30.700

9) Ricky Stenhouse, Jr.
29.400

10) Noah Gragson
27.800

11) Erik Jones
27.200

12) Ty Dillon
25.900

13) AJ Allmendinger
25.300

14) Brad Keselowski
24.600

15) Austin Hill(i)
23.300

16) Connor Zilisch #
22.100

17) Zane Smith
21.400

18) Michael McDowell
17.200

19) Todd Gilliland
17.100

20) Alex Bowman
16.300

21) Ross Chastain
13.100

22) Austin Dillon
12.400

23) Josh Berry
9.100

24) Shane Van Gisbergen
8.600

25) Austin Cindric (C)
28.800

26) Ryan Blaney (C)
26.600

27) Daniel Suarez (C)
24.100

28) Chris Buescher (C)
21.600

29) Ryan Preece (C)
20.300

30) Carson Hocevar (C)
18.000

31) Joey Logano (C)
14.100

32) Chase Briscoe (C)
11.000

33) Tyler Reddick (C)
10.200

34) Bubba Wallace (C)
9.500

35) Christopher Bell (C)
7.600

36) Kyle Larson (C)
6.600

37) Denny Hamlin (C)
5.100

38) Ty Gibbs (C)
4.500

39) Chase Elliott (C)
4.400

40) William Byron (C)
3.400

NASCAR O’Reilly Series
Qualifying Order

Pos | Driver | Metric Score

1) Preston Pardus
41.300

2) Patrick Emerling(i)
37.000

3) Ryan Ellis
36.800

4) Mason Maggio
33.300

5) Garrett Smithley
32.300

6) Dawson Cram
31.000

7) Blaine Perkins
30.600

8) Andrew Patterson
29.800

9) Brad Perez
28.500

10) Joey Gase
28.000

11) Dean Thompson
27.800

12) Will Rodgers
26.900

13) Jeremy Clements
26.600

14) Josh Bilicki
25.800

15) Josh Williams
24.700

16) Kyle Sieg
23.400

17) Lavar Scott
22.500

18) Patrick Staropoli
21.700

19) Brennan Poole
19.700

20) Nick Sanchez(i)
17.000

21) Anthony Alfredo
16.400

22) Jeb Burton
16.000

23) Harrison Burton
15.000

24) Ryan Sieg
12.500

25) William Sawalich
9.800

26) Austin Hill (C)
25.000

27) Jesse Love (C)
21.600

28) Parker Retzlaff (C)
14.100

29) Rajah Caruth (C)
13.900

30) Taylor Gray (C)
10.900

31) Brent Crews # (C)
8.700

32) Sammy Smith (C)
7.000

33) Brandon Jones (C)
5.800

34) Sheldon Creed (C)
5.700

35) Sam Mayer (C)
5.300

36) Corey Day (C)
3.000

37) Carson Kvapil (C)
1.900

38) Justin Allgaier (C)
1.700

NASCAR Truck Series
Qualifying Order

Pos | Driver | Metric Score

1) Matt Crafton
58.700

2) Mason Massey
39.800

3) Connor Hall
35.100

4) Josh Reaume
34.100

5) Justin Haley
30.400

6) Clayton Green
28.400

7) Parker Kligerman
28.400

8) Frankie Muniz
26.500

9) Stewart Friesen
26.400

10) Tyler Reif
26.100

11) Spencer Boyd
25.400

12) Kris Wright
23.400

13) Cole Butcher
23.200

14) Corey LaJoie
20.900

15) Mini Tyrrell
20.300

16) Tanner Gray
18.300

17) Leland Honeyman, Jr.
16.000

18) Brenden Queen
14.400

19) Jake Garcia
13.600

20) Andres Perez De Lara
10.500

21) Spencer Davis
9.900

22) Connor Mosack (C)
25.800

23) Corey Heim (C)
19.200

24) Landen Lewis (C)
16.300

25) Daniel Hemric (C)
14.400

26) Grant Enfinger (C)
11.900

27) Kaden Honeycutt (C)
10.100

28) Tyler Ankrum (C)
10.000

29) Christian Eckes (C)
8.500

30) Giovanni Ruggiero (C)
7.700

31) Nick Sanchez (C)
5.300

32) Ben Rhodes (C)
4.700

33) Ty Majeski (C)
4.000

34) Layne Riggs (C)
2.700

35) Chandler Smith (C)
1.600

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Homestead-Miami Speedway | NASCAR

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