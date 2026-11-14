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Bowling: Tuesday Night Ladies - Week 7 results
Phillips Lanes
Week 7 results
Nov 10, 2026
Team: W / L
Soo Lake Bar & Grill: 115 / 53
Phillips Lanes: 93.5 / 74.5
On The Rocks: 84.5 / 83.5
Sunset Bay: 82 / 86
License To Bowl: 71.5 / 96.5
Midway Tavern: 57.5 / 110.5
High Score Game — Team
Phillips Lanes, 690
Soo Lake Bar & Grill, 610
License To Bowl, 592
High Handicap Game — Team
Phillips Lanes, 821
Soo Lake Bar & Grill, 814
License To Bowl, 782
High Score Game — Player
Jackie Graan, 274
Callie Podmolik, 206
Karen Mayer, 189
High Handicap Game — Player
Jackie Graan, 274
Callie Podmolik, 243
Teri Kornuth, 230
High Score Series — Team
Phillips Lanes, 1,957
Soo Lake Bar & Grill, 1,754
License To Bowl, 1,654
High Handicap Series — Team
Soo Lake Bar & Grill, 2,366
Phillips Lanes, 2,350
Midway Tavern, 2,283
High Score Series — Player
Jackie Graan, 711
Teri Kornuth, 527
Dawn Kelly, 511
High Handicap Series — Player
Jackie Graan, 711
Teri Kornuth, 659
Dawn Kelly, 655