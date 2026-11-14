Phillips Lanes

Week 7 results

Nov 10, 2026

Team: W / L

Soo Lake Bar & Grill: 115 / 53

Phillips Lanes: 93.5 / 74.5

On The Rocks: 84.5 / 83.5

Sunset Bay: 82 / 86

License To Bowl: 71.5 / 96.5

Midway Tavern: 57.5 / 110.5

High Score Game — Team

Phillips Lanes, 690

Soo Lake Bar & Grill, 610

License To Bowl, 592

High Handicap Game — Team

Phillips Lanes, 821

Soo Lake Bar & Grill, 814

License To Bowl, 782

High Score Game — Player

Jackie Graan, 274

Callie Podmolik, 206

Karen Mayer, 189

High Handicap Game — Player

Jackie Graan, 274

Callie Podmolik, 243

Teri Kornuth, 230

High Score Series — Team

Phillips Lanes, 1,957

Soo Lake Bar & Grill, 1,754

License To Bowl, 1,654

High Handicap Series — Team

Soo Lake Bar & Grill, 2,366

Phillips Lanes, 2,350

Midway Tavern, 2,283

High Score Series — Player

Jackie Graan, 711

Teri Kornuth, 527

Dawn Kelly, 511

High Handicap Series — Player

Jackie Graan, 711

Teri Kornuth, 659

Dawn Kelly, 655