Little Brown Jug scores: Who leads the series? Find every score since 1945

The 80th edition of the Little Brown Jug game between Stroudsburg and East Stroudsburg South is set for this Friday.

The Little Brown Jug rivalry game was first played in 1945. Stroudsburg won the first seven matchups.

In the 1950s, the teams tied three times (they played to ties five times overall).

South has won the last four of out five, but Stroudsburg still holds the overall series lead, 44-30-5.

Little Brown Jug scores

(year, team, score, coach)

2023 ES South 40 (Walters), Stroudsburg 7 (Miller)

2022 Stroudsburg 23 (Miller), ES South 8 (Walters)

2021 ES South 49 (Walters), Stroudsburg 7 (Miller)

2020 ES South 69 (Walters), Stroudsburg 7 (Miller)

2019 ES South 21 (Walters), Stroudsburg 0 (Miller)

2018 Stroudsburg 40 (Miller), ES South 20 (Walters)

2017 Stroudsburg 34 (Miller), ES South 13 (Walters)

2016 Stroudsburg 40 (Miller), ES South 14 (Christian)

2015 Stroudsburg 49 (Miller), ES South 29 (Christian)

2014 Stroudsburg 21 (Miller), ES South 0 (Christian)

2013 Stroudsburg (Miller) 26, ES South (Christian) 14

2012 Stroudsburg (Bernard) 37, ES South (Christian) 17

2011 Stroudsburg (Bernard) 21, ES South (Christian) 0

2010 Stroudsburg (Ross) 36, ES South (Christian) 35

2009 ES South (Christian) 42, Stroudsburg (Ross) 0

2008 ES South (Christian) 34, Stroudsburg (Ross) 0

2007 ES South (Christian) 22, Stroudsburg (Ross) 21

2006 ES South (Christian) 14, Stroudsburg (Ross) 7

2005 Stroudsburg (Ross) 10, ES South (Christian) 7

2004 ES South (Christian) 13, Stroudsburg (Ross) 10 (OT)

2003 ES South (Christian) 49, Stroudsburg (Ross) 12

2002 ES South (Christian) 12, Stroudsburg (Ross) 7

2001 Stroudsburg (Ross) 33, ES South (Christian) 20

2000 Stroudsburg (Ross) 24, ES South (Christian) 23

1999 Stroudsburg (Ross) 28, ES South (Christian) 13

1998 ES South (Christian) 36, Stroudsburg (Ross) 13

1997 Stroudsburg (Ross) 14, ES South (Christian) 0

1996 ES South (Christian) 64, Stroudsburg (Ross) 7

1995 ES South (Christian) 28, Stroudsburg (Ross) 10

1994 Stroudsburg (Ross) 28, ES South (Christian) 19

1993 ES South (Christian) 23, Stroudsburg (Ross) 16

1992 Stroudsburg (Ross) 21, ES South (Christian) 6

1991 Stroudsburg (Ross) 33, ES South (Christian) 16

1990 Stroudsburg (Ross) 20, ES South (Christian) 13

1989 TIE Stroudsburg (Ross) 7, ES South (Christian) 7

1988 ES South (Christian) 14, Stroudsburg (Ross) 7

1987 ES South (Christian) 17, Stroudsburg (Ross) 3

1986 Stroudsburg (Ross) 14, ES South (Christian) 9

1985 Stroudsburg (Ross) 7, ES South (Christian) 6

1984 Stroudsburg (Ross) 28, ES South (Christian) 17

1983 Stroudsburg (Ross) 21, ES South (Christian) 10

1982 Stroudsburg (Ross) 9, ES South (Christian) 8

1981 Stroudsburg (Ross) 12, ES South (Christian) 7

1980 ES South (Merring) 24, Stroudsburg (Ross) 0

1979 Stroudsburg (Ross) 32, ES South (Merring) 13

1978 ES South (Merring) 16, Stroudsburg (Ross) 7

1977 Stroudsburg (Ross) 33, ES South (Merring) 18

1976 Stroudsburg (Ross) 28, ES South (Merring) 0

1975 Stroudsburg (Ross) 7, ES South (Merring) 7

1974 ES South (Merring) 31, Stroudsburg (Ross) 26

1973 ES South (Merring) 20, Stroudsburg (Ross) 18

1972 ES South (Merring) 9, Stroudsburg (Ross) 0

1971 Stroudsburg (Ross) 41, ES South (Merring) 6

1970 Stroudsburg (Ross) 34, ES South (Merring) 14

1969 Stroudsburg (Ross) 12, ES South (Merring) 8

1968 Stroudsburg (Silock) 12, ES South (Merring) 7

1967 ES South (Merring) 32, Stroudsburg (Silock) 12

1966 Stroudsburg (Silock) 19, ES South (Czutno) 0

1965 Stroudsburg (Silock) 19, ES South (Kist) 0

1964 Stroudsburg (Silock) 7, ES South (Kist) 6

1963 Stroudsburg (Stulgaitis) 6, ES South (Kist) 0

1962 ES South (Kist) 14, Stroudsburg (Stulgaitis) 0

1961 ES South (Kist) 45, Stroudsburg (Stulgaitis) 20

1960 ES South (Kist) 48, Stroudsburg (Bjorn) 6

1959 Stroudsburg (Bjorn) 6, ES South (Kist) 6

1958 ES South (Kist) 13, Stroudsburg (Bjorn) 7

1957 Stroudsburg (Whitehead) 13, ES South (Kist) 12

1956 ES South (Kist) 6, Stroudsburg (Whitehead) 6

1955 ES South (Kist) 7, Stroudsburg (Whitehead) 7

1954 ES South (Kist) 31, Stroudsburg (Stulgaitis) 7

1953 ES South (Kist) 16, Stroudsburg (Stulgaitis) 7

1952 ES South (Kist) 7, Stroudsburg (Stulgaitis) 0

1951 Stroudsburg (Stulgaitis) 15, ES South (Kist) 14

1950 Stroudsburg (Stulgaitis) 13, ES South (Kist) 0

1949 Stroudsburg (Stulgaitis) 6, ES South (Kist) 0

1948 Stroudsburg (Stulgaitis) 27, ES South (Kist) 0

1947 Stroudsburg (Stulgaitis) 34, ES South (Stengel) 6

1946 Stroudsburg (Stulgaitis) 39, ES South (Stengel) 0

1945 Stroudsburg (Stulgaitis) 42, ES South (Hastie) 0

This article originally appeared on Pocono Record: Little Brown Jug scores: Who leads the series? Find every score since 1945