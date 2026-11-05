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Pittsylvania County

Thanksgiving Tree art event at Mt. Hermon Library

3 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=2lGJiS_1GobGacH00

Children ages 5 and up are invited to make Thanksgiving Tree art with their fingerprints at Mt. Hermon Library on November 16 at 4:00 p.m. No registration is required to attend.

This content is adapted from materials provided by Pittsylvania County Public Library

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