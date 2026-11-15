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Famous Birthdays
By Northeast Times,4 days ago
November 18
Owen Wilson, Movie Actor (58)
Megyn Kelly, Journalist (56)
November 19
Patrick Kane, Hockey Player (38)
Ryan Howard, Retired Phillies First Baseman (47)
November 20
Erika Kirk, Podcast Host (38)
Bo Derek, Movie Actress (70)
November 21
Carly Rae Jepsen, Pop Singer (41)
Goldie Hawn, Movie Actress (81)
November 22
Scarlett Johansson, Movie Actress (42)
Greg Luzinski, Retired Phillies Outfielder (76)
November 23
Miley Cyrus, Pop Singer (34)
Snooki, Reality Star (39)
November 24
Katherine Heigl, Movie Actress (48)
Oscar Robertson, Basketball Player (88)