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Canandaigua
Holiday pet photos at Happy Tails on Nov. 14
3 days ago
Ontario County Humane Society, Happy Tails Animal Shelter will hold a Paws & Claus Howliday Pet Photos event on November 14 from 11:00 a.m. to 3:00 p.m. at 2914 County Rd. 48, Canandaigua, NY 14424. Pet photos cost $25, and each purchase includes a digital file you can use for holiday cards, gifts, or keepsakes.
This content is adapted from materials provided by Ontario County Humane Society, Happy Tails Animal Shelter
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