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Canandaigua

Holiday pet photos at Happy Tails on Nov. 14

3 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=2PEHsK_1H4hEbkS00

Ontario County Humane Society, Happy Tails Animal Shelter will hold a Paws & Claus Howliday Pet Photos event on November 14 from 11:00 a.m. to 3:00 p.m. at 2914 County Rd. 48, Canandaigua, NY 14424. Pet photos cost $25, and each purchase includes a digital file you can use for holiday cards, gifts, or keepsakes.

This content is adapted from materials provided by Ontario County Humane Society, Happy Tails Animal Shelter

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