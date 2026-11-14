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⚠️ Orange Township offices closed Nov 26–27 for Thanksgiving
3 days ago
⚠️ Orange Township offices closed for Thanksgiving
The Orange Township offices will be closed on:
- Thursday, November 26, 2026
- Friday, November 27, 2026
This closure is in honor of Thanksgiving.
Offices will reopen on Monday, November 30, 2026.
If you need any in-person township services, plan to visit before November 26 or after they reopen on November 30.
More Info: Office Closed - Thanksgiving - Orange Township, OH...
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