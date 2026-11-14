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Oakland
📢 Free cleanup tools at Adopt-a-Drain event Nov. 17
12 days ago
📅 Free tools when you adopt a storm drain in Oakland
On Tuesday, November 17, 2026 from 2:30–4:00 PM, the City of Oakland is hosting an Adopt a Drain Tool Giveaway.
Stop by 7101 Edgewater Dr, Oakland, CA 94621 to adopt a drain and pick up free cleanup gear:
- Trash picker
- Gloves
- Safety vest
- Trash bags
- Green waste bags
- Sand bags and tarps (also available on site)
The event is free. It’s a quick way to help keep your block from flooding and get stocked up on useful tools for cleaning around your adopted drain.
More Info: Adopt a Drain Tool Giveaway | City of Oakland, CA
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