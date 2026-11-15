undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
CSU Virtuoso Series Features Clarinetist Wesley Ferreira and Pianist Tim Burns in Fort Collins
By Blaine,4 days ago
The November 16 concert at Colorado State University’s Organ Recital Hall offers an evening of live classical music. Classical music enthusiasts can enjoy a live performance in Fort Collins on Monday, November 16, as clarinetist Wesley Ferreira and pianist Tim Burns perform as part of Colorado State University’s Virtuoso Series.