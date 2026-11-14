undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Bitcoin Miners Target Britain’s £1.78 Billion Grid Bottleneck
By Alexander Stefanov,2 days ago
September’s wind-related constraint costs reached £404.3 million, including £30 million in a single day. Government figures show that replacement gas generation accounts for a larger share of certain grid-balancing costs than payments to wind farms. The Bitcoin Policy Institute proposes locating flexible mining operations near Scottish transmission...