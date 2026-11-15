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UPS cargo plane, Copa Airlines passenger jet collide at Miami airport, leaving 2 injured
4 days ago
A UPS Airlines cargo plane and a Copa Airlines passenger jet collided on the ground at Miami International Airport on Saturday night, leaving two people with minor injuries. A UPS cargo plane and a Copa Airlines passenger jet collided on the ground at Miami International Airport Saturday night, leaving two people with minor injuries, airport officials confirmed.