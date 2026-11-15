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TST Images: SDSU defeat Utah State, 30-13, at Snapdragon Stadium
5 days ago
San Diego State University linebacker Sione Hala (0) celebrates after sacking Utah State quarterback McCae Hillstead (2) during a PAC-12 football game against Utah State, Saturday November 14, 2026 in San Diego, California. Utah State wide receiver Anthony Garcia (1) runs up the field during a PAC-12 football game against San Diego State University, Saturday November 14, 2026 in San Diego, California.