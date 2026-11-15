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Unbeaten Errani, Paolini to battle Siniakova, Townsend for FAGE WTA Finals doubles crown
By Haresh Ramchandani,4 days ago
Second seeds Katerina Siniakova and Taylor Townsend will face No. 8 seeds Sara Errani and Jasmine Paolini in the championship match at the FAGE WTA Finals in Indian Wells on Sunday after both teams advanced with straight-set victories in Saturday evening's semifinals. In the first semifinal, Siniakova and Townsend edged...