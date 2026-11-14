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West Barnstable Community gathers for prayer vigil for missing West Barnstable woman
2 days ago
WEST BARNSTABLE – The community gathered at the 1717 Meetinghouse in West Barnstable Friday evening for a prayer vigil for Clare Fearon, the 76-year-old woman who has been missing since November 5. The gathering brought together family members, friends, neighbors and community leaders to offer prayers for Fearon’s safe return and support for her family […]