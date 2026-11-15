undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Sorry America, our bad: FAA ground stop traced to possible comm equipment failure in El Dorado
By Email,5 days ago
A nationwide shutdown of departing airline flights Friday, November 13, 2026 was caused by a malfunction – apparently in El Dorado -- during modernization of the Federal Aviation Administration's telecommunications network, federal officials said Saturday. Transportation Secretary Sean Duffy said a router being replaced during a conversion from copper...