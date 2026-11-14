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Two Firefighters Injured in South Hunt County Fire Engine Crash in Quinlan Released From Hospital
By Greenville Chronicle Staff,12 days ago
QUINLAN, Texas — Two volunteer firefighters injured when a South Hunt County Fire Rescue engine crashed while responding to an emergency call Friday evening, November 13, 2026, have been released from the hospital and are recovering at home, Fire Chief Ryan Biggers confirmed. The single-vehicle crash occurred around 6:30...