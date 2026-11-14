undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Saturday Girls’ Soccer Wrap: Demarest nets game winner as Northstar Christian clinches spot in Class D championship game
By Matt Hanes,4 days ago
BETHLEHEM (12-4-2) 1. Taylor Pokracki and Blakely Thornton both netted a goal as Spencerport (18-2-2) advanced to the NYSPHSAA Class AA championship game with a 2-1 victory over Bethlehem (12-5-2), Saturday at Dryden High School…READ MORE. CLASS A. BEEKMANTOWN (14-4-2) 1. PITTSFORD SUTHERLAND (18-1-3) 2. Brynn Pichette and Sarah...
1