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SC State captures 21st MEAC Football title with win over NC Central
By SCSU SID,4 days ago
ORANGEBURG, S.C. (Nov. 14, 2026) — Three straight championships. Twenty-one conference titles. One dominant dynasty. South Carolina State continued its championship tradition Saturday afternoon, capturing its 21st Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) football championship with an impressive 38-24 victory over rival North Carolina Central at Oliver C. Dawson Bulldog Stadium.