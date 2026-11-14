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Playoffs: Mica Mountain and Walden Grove advance; Volleyball and Cross Country championships on Saturday
By Digital Team,13 days ago
FRIDAY, NOVEMBER 13 6A TACKLE FOOTBALL FIRST ROUNDNo. 14 Mesa Red Mountain 37, No. 19 Salpointe 0 4A/5A TACKLE FOOTBALL SECOND ROUND5A No. 11 Glendale Cactus 22, No. 6 Desert View 205A No. 1 Scottsdale Desert Mountain 37, No. 16 Marana 74A No. 2 Mica Mountain 41, No. 15 Phoenix Thunderbird 04A No. 6 Walden […]