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Simpson’s Second-Quarter Surge Fuels Win over Saint Benedict
12 days ago
ST. JOSEPH, Minn. — Simpson (1-3) defeated Saint Benedict (3-1) 61-54 on Saturday after holding Saint Benedict scoreless for eight straight possessions during a second-quarter stretch. Simpson finished with a 34-16 advantage in points in the paint and outrebounded Saint Benedict 42-34. Simpson also turned 18 Saint Benedict turnovers into 21 points while collecting 13 steals.