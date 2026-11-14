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Tyisha Toms Named Deputy General Counsel of Connecticut State Colleges and Universities
13 days ago
Tyisha Toms was named Deputy General Counsel of Connecticut State Colleges and Universities on November 14, 2026, according to Connecticut Post. CompanyConnecticut State Colleges and Universities. IndustryHigher Education. MoveAppointment. DateNovember 14, 2026. SourceConnecticut Post. Tyisha Toms, the city attorney of Bridgeport, Connecticut, is joining the Connecticut State Colleges and Universities...