undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
The Richard Sherman Podcast - WEEK IN REVIEW: 49ers & Seahawks, NFL Power Rankings, Trade Deadline &
12 days ago
The 49ers and Seahawks lead this Week in Review as Richard Sherman and Mitchell Eisenstein break down NFL power rankings, trade deadline moves and Week 10 predictions. Sherm explains why San Francisco remains his No. 1 team, what Keenan Allen brings to Brock Purdy’s offense, and why Drew Lock and Seattle’s defense can keep the Seahawks rolling against the Raiders.