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Ilia Malinin Wins 2026 Skate America Title In Season Debut
By Caroline Price, Contributor,4 days ago
EVERETT, WASHINGTON - NOVEMBER 14: Ilia Malinin of the United States competes in the Men's Free Skate Program during the ISU Figure Skating Grand Prix USA 2026 on November 14, 2026 in Everett, Washington. (Photo by Steph Chambers - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images) International Skating Union via Getty Images.