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Wanted Tennessee Sex Offender Arrested With Girlfriend on Meth Charges at Haddock Dollar General
By Enrique Preiss,4 days ago
HADDOCK, Ga. — A registered sex offender wanted in Tennessee was arrested alongside his girlfriend after a Jones County sheriff’s deputy noticed suspicious behavior outside a Dollar General store in Haddock, authorities said. John Thomas Mason and his girlfriend, Maranda Poss, were taken into custody Friday evening, November...