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Omaha firefighter in ‘extremely critical condition’ after suffering medical emergency while on duty
By Gina Dvorak,4 days ago
OMAHA, Neb. (WOWT) - The Omaha Fire Department said a city firefighter was in “extremely critical condition” after experiencing a medical emergency on Saturday morning. OFD said fellow firefighters responded immediately, reporting that the incident happened at 7:20 a.m., and that the firefighter was taken to Nebraska Medicine by emergency personnel.
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