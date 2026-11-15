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Renaissance Singer-Songwriter Eylsia Nicolas Passes 1 Billion Views Across Facebook and Instagram in 2026 as an Independent Artist
4 days ago
Former teen tennis champion, record-label president, college president and inventor rebuilt her voice after long Covid; her song "Wake Me Up for Diwali Day" drew more than 100 million views in a single week on Facebook and Instagram. JUPITER, FL / ACCESS Newswire / November 14, 2026 / Eylsia Nicolas,...