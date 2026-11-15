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Two Un-Collared Mountain Lions Turn up in Woodland Hills Neighborhoods
By Contributing Editor,4 days ago
Home security cameras picked up two un-collared, threatened mountain lions in Santa Monica Mountains neighborhoods within 12 hours, a conservation group said Saturday. The first lion was spotted at 9:55 p.m. Friday on Ring camera videos on Gaona Street next to the Woodland Hills Golf Course, according to the Santa Monica Mountains Conservancy.