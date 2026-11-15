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No. 1 Nebraska volleyball sweeps Iowa on an emotional senior night
By Logan Moseley,4 days ago
No. 1 Nebraska volleyball (27-0, 16-0) swept Iowa (13-17, 2-14) on senior night at the Bob Devaney Sports Center on Saturday, Nov. 14 (25-12, 25-15, 25-17). The Huskers honored four seniors after the match. Defensive specialist Laney Choboy, middle blocker Andi Jackson, outside hitter Harper Murray and setter Bergen Reilly all spent four years in Lincoln with impressive milestones every year.