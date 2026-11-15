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Fans React As Stephen Thompson Retires In Style With Insane Spinning Wheel Kick KO At UFC 334: ‘CAN’T SCRIPT IT BETTER’
By Pranav Pandey,4 days ago
› Fans React As Stephen Thompson Retires In Style With Insane Spinning Wheel Kick KO At UFC 334: ‘CAN’T SCRIPT IT BETTER’. Stephen Thompson gave MMA fans a memorable farewell at UFC 334, scoring a spectacular third-round knockout against Charles Radtke in his final professional fight. The longtime...