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Purdue names Jay Silveria its 14th president
By Abigail Jebaraj,4 days ago
On Nov. 5, Purdue announced that retired Lt. Gen. Jay B. Silveria, the current president of the University of Arkansas System, will become the 14th president of Purdue University on Feb. 1, 2027. Silveria will succeed interim President Mitch Daniels, who has led Purdue since July 1, 2026, when former President Mung Chiang left to become president of Northwestern University.