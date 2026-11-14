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Weber State 80, Lincoln (CA) 57
By Brad James,12 days ago
LINCOLN (CA) (0-5) Chatelain 4-8 2-2 10, Kalejaiye 3-12 0-0 9, Plantey 0-1 0-0 0, Munitlak 9-25 6-8 25, Thomas 5-7 0-0 12, Hong 0-3 1-3 1. Totals 21-56 9-13 57. Thompson 0-3 0-0 0, Warlick 6-8 0-0 13, Ekwe 5-8 0-0 10, Abittan 3-6 0-0 6, Lowe 4-7 3-3 11, Burgess 5-10 0-0 11, Grayson 3-7 0-0 6, Jones 3-7 0-0 6, Felder 2-4 0-0 4, Powell 2-6 2-2 6, Cutler 0-1 0-0 0, Hansen 1-2 3-5 5, Russell 1-3 0-0 2. Totals 35-72 8-10 80.