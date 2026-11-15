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San Francisco Giants Announce Signing of 23-Year-Old During MLB Offseason
By Jackson Kruse,4 days ago
The San Francisco Giants re-signed 23-year-old left-handed pitcher Esmerlin Vinicio to a minor-league contract on Friday, according to MLB.com's transactions log. "San Francisco Giants signed free agent LHP Esmerlin Vinicio to a minor league contract." San Francisco Giants Sign 23-Year-Old LHP Esmerlin Vinicio. Vinicio elected free agency on Nov. 2...