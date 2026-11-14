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CalArts MFA Students Present ‘Material Performance’ at Automata
11 days ago
On Saturday, Nov. 14, Automata presents Material Performance, a group exhibition featuring six students from CalArts School of Art’s MFA class of 2027: Jennifer Boyd, Melina Alhadeff, Mo Zhou, Farzaneh Hajighasemi, Francesca Maestas, and Alex Escobedo. On view through Saturday, Nov. 21, the exhibition brings together works spanning sculpture, installation, assemblage, and performance.