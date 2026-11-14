undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Florida man tried to sell 10 puppies online, but his disturbing Craigslist ad didn’t get past police
4 days ago
Florida police arrest a registered animal abuser in Lehigh Acres following an online Craigslist advertisement offering 10 puppies. Lee County Sheriff Office deputies execute an emergency rescue inside a closed garage after detecting extreme heat inside a parked vehicle. Law enforcement authorities file multiple felony animal cruelty and confinement charges...
20