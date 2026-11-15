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NHRA In-N-Out Burger Finals Pairings
By The Associated Press,4 days ago
Saturday At In-N-Out Pomona Dragstrip Pomona, Calif. Sunday’s Pairings Top Fuel. 1. Doug Kalitta, 3.677 seconds, 340.39 mph vs. 16. Bernie Plourd, 6.279, 100.43; 2. Maddi Gordon, 3.679, 342.11 vs. 15. Cameron Ferre, 4.005, 295.01; 3. Tony Stewart, 3.693, 337.66 vs. 14. Clay Millican, 3.786, 332.67; 4. Leah Pruett, 3.698, 334.65 vs. 13. Will Smith, 3.780, 329.18; 5. Antron Brown, 3.705, 335.07 vs. 12. Tony Schumacher, 3.764, 301.13; 6. Shawn Langdon, 3.712, 338.94 vs. 11. Josh Hart, 3.747, 332.34; 7. Billy Torrence, 3.713, 333.66 vs. 10. Spencer Massey, 3.730, 328.86; 8. Shawn Reed, 3.727, 332.02 vs. 9. Justin Ashley, 3.728, 337.16.