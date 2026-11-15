undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Spain’s Dual Citizenship Rules Allow Eligible Mexicans and Filipinos to Retain Their Original Nationality
By Anton Stravinsky,4 days ago
Spanish nationality legislation generally exempts qualifying Mexican and Philippine nationals from the declaration of renunciation ordinarily required of some foreign applicants acquiring Spanish citizenship. WASHINGTON, November 14, 2026: Mexican and Filipino nationals exploring Spanish citizenship can benefit from a significant legal distinction that allows qualifying applicants to complete Spain’s naturalization...