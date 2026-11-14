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Area schedule for Fayette, Gibson, Haywood and Weakley County for Week 1 (Nov. 16-21)
By Michael Odom,12 days ago
6 p.m. – Scotts Hill at Gibson County; Memphis School of Excellence at Rossville Christian; West Carroll at Milan (girls only); McKenzie at Peabody (girls only) 6 p.m. – Lake County at Gibson County; Westview at USJ; Bradford at Liberty; South Gibson at Greenfield; MHEA (G)/Collegiate School (B) at Fayette Academy; Haywood at JCM; Rossville Christian at Southaven (Miss.)