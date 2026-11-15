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Juan Diaz Makes a Statement, Dominates Alatangheili at UFC 334
By Eddie Law via Cageside Press,,4 days ago
Juan Diaz Makes a Statement, Dominates Alatangheili at UFC 334 EventsResults & RecapsUFC Eddie Law November 14, 2026 Juan Diaz didn’t just beat Alatangheili at UFC 334 on Saturday night. He turned the cage into his personal boxing gym and spent three rounds putting on a striking clinic. Armed with lightning fast hands, a relentless jab, and enough combinations to make Alatangheili question his career choices, Diaz dominated from start to finish. Alatangheili tried changing angles, finding takedowns, and mounting a comeback, but nothing seemed to work. By the final horn, Diaz had delivered a statement victory, leaving little doubt…