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SpaceX deploys Starlink satellites in Starship test, but booster crashes into Gulf
13 days ago
(SOUNDBITE OF ARCHIVED RECORDING) UNIDENTIFIED ANNOUNCER: T-minus 10, nine. Yesterday, SpaceX conducted another test launch of the largest rocket ever built. (SOUNDBITE OF ARCHIVED RECORDING) UNIDENTIFIED ANNOUNCER: Three, two, one. (SOUNDBITE OF ROCKET THRUSTERS FIRING) SIMON: But it's the rocket's return, planned for later today, that could make history and...