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Men's College Basketball (11/14): Iowa Western tops 100 points; UNI, Graceland, Northwest Missouri State fall
By Derek Martin,4 days ago
(KMAland) -- Iowa Western picked up a victory, while Northern Iowa, Graceland and Northwest Missouri State suffered setbacks during Saturday's regional men's college basketball action. Iowa Western outscored North Arkansas 109-102 and Missouri Valley defeated Peru State 90-82, while Northern Iowa fell to Oakland 80-76. Elsewhere, Graceland dropped a 65-61...