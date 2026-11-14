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What Kauaʻi County residents, visitors need to know Nov. 14 about Hurricane Lowell recovery
By Kaua‘i Now Staff,4 days ago
Cleanup, repairs and reconstruction continue as part of relief and recovery efforts now nearly 2 months after Hurricane Lowell on Labor Day, Sept. 7, ripped throughout Kauaʻi County. 3rd supplemental emergency proclamation signed. Kauaʻi County Mayor Derek Kawakami on Nov. 13 signed a 3rd supplemental emergency proclamation relating to...